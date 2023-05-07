Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Fatih K'nın (32) kullandığı 34 CIA 704 plakalı araç, Erzincan-Sivas kara yolu Kova köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı sürücü ile otomobilde bulunan Yasin A'yı (40) Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel