Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

A.K'nın (33) kullandığı 41 B 0562 plakalı otomobil Erzincan- Refahiye kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkisinde kontrolden çıkarak yol dışına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile S.K. (29) ve O.K. (2) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.