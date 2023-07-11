Erzincan'da şarampole devrilen araçta 4 kişi yaralandı
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Erzincan-Refahiye kara yolu Sakaltutan mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, S.Ç'nin (34) kullandığı araç şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile eşi ve çocukları yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Erzincan'da şarampole devrilen araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
S.Ç'nin (34) kullandığı 06 AS 5348 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Sakaltutan mevkisinde şarampole devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Yaralanan sürücü ile eşi F.Ç. (31), çocukları E.Z.Ç. (4) ve M.T.Ç. (5) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.