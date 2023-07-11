Erzincan'da şarampole devrilen araçta 4 kişi yaralandı

Erzincan-Refahiye kara yolu Sakaltutan mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, S.Ç'nin (34) kullandığı araç şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile eşi ve çocukları yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.