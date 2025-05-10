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Erzincan'da Sağlıkçılardan İsrail Saldırılarına Protesto Yürüyüşü

Erzincan'da Sağlıkçılardan İsrail Saldırılarına Protesto Yürüyüşü
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Erzincan'da doktorlar, sağlık çalışanları ve üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi. Katılımcılar boykot çağrısında bulunarak, İsrail menşeli markaların ürünlerini almama konusunda kararlı olduklarını ifade ettiler.

Erzincan'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi.

Kentte Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde bir araya gelen doktorlar, üniversite öğrencileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Kızılay Meydanı'na kadar yürüdü.

Katılımcılar, burada İsrail menşeli markaların isimlerinin yer aldığı kutularla boykot çağrısında bulundu.

"Boykotla cevap vereceğiz"

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Muhammed Furkan Çoban, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için toplandıklarını söyledi.

Konuşmasında boykot çağrısında bulunan Çoban, "Bizler bu zulmün finansörlerine, bu katliamın destekçilerine karşı elimizdeki en güçlü silahla, boykotla cevap vereceğiz. Ekonomik boykot, bizim elimizdeki en sade ama en etkili silahtır. Bu nedenle, Gazze'nin güvenliği sağlanmadan İsrail'in güvenliğini sağlamaya çalışanların karşısında olduğumuzu haykırıyor ve Allah'a havale ediyoruz. İsrail'e destek veren firmaların ürünlerini almamak bir ticaret tercihi değil, vicdani bir duruştur." dedi.

Her hafta sessiz yürüyüşlerine devam edeceklerini belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Susarsak, onların feryatları karanlıkta boğulur. Susarsak, aynı kurşun bir gün bizim çocuklarımıza da sıkılır. Susarsak, zalimin kalemi daha çok mürekkep bulur. Bu yüzden diyoruz ki, zulmü kanıksamayacağız, alışmayacağız, unutmayacağız ve zalim kim olursa olsun onun karşısında durmaya devam edeceğiz."

Etkinlik, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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