Erzincan'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erzincan'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına, cadde ve sokaklarda su birikintilerine, devrilen ağaçlara ve su basan bodrum katlarına yol açtı.

Erzincan'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Fırtına nedeniyle de bazı mahallelerde ağaçlar devrildi, Akşemseddin Mahallesi'ndeki bir binanın ise çatısı uçtu.

İzzetpaşa, Ersevenler ve Karaağaç mahallelerinde de bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
