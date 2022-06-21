Erzincan'da rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parça bir kişiyi yaraladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parça bir kişiyi yaraladı

AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
Erzincan'da rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parça bir kişiyi yaraladı

Erzincan'da, rüzgar nedeniyle binanın çatısından düşen parça kaldırımda yürüyen kadını yaraladı.

Erzincan'da, rüzgar nedeniyle binanın çatısından düşen parça kaldırımda yürüyen kadını yaraladı.

Kentte rüzgar nedeniyle merkezdeki Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısından düşen parça, kaldırımda yürüyen 24 yaşındaki S.D'ye çarptı.

Olayda yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olayda, S.D'nin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

Erzincan Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title