Erzincan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Erzincan'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerinin ekipleri, kent genelinde "ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma" suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla A.K, E.S, S.Ç. ve D.K'nin ikametlerinde yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 221 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.