Erzincan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 13 Gözaltı

Erzincan'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah bulundurdukları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah teşhiri yapan ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokarak havaya ateş açan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Şüpheliler A.B, A.P.K, A.G, B.B.A, B.E, Ç.D.B, Ö.Ş, M.Z, S.Ç, E.D, S.Ç, H.A. ve H.B'yi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, farklı marka ve modellerde 11 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 1899 dolu fişek, 425 dolu kartuş ve 12 şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin sürüyor.