Haberler

Erzincan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 13 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran 13 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, teknik takip sonrasında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde düzenledikleri aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirdi.

Erzincan'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah bulundurdukları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah teşhiri yapan ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokarak havaya ateş açan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Şüpheliler A.B, A.P.K, A.G, B.B.A, B.E, Ç.D.B, Ö.Ş, M.Z, S.Ç, E.D, S.Ç, H.A. ve H.B'yi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, farklı marka ve modellerde 11 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 1899 dolu fişek, 425 dolu kartuş ve 12 şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin sürüyor.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
Fatih Terim detayı bomba! Fener'in yeni hocasının yıllar önce söyledikleri tekrar gündemde

Fener'in yeni hocasının yıllar önce söyledikleri tekrar gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı

Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.