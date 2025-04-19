Erzincan'da polisler öğrencilere mesleklerini ve ekip araçlarını tanıttı

Erzincan'da ilkokul öğrencilerinin davetini geri çevirmeyen polisler, okula giderek öğrencilere polislik mesleğini ve ekip araçlarını tanıttı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik, Trafik Tescil ve Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli Yunus Timleri, Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu öğrencilerinin daveti üzerine okulu ziyarette bulundu.

Öğrencilere mesleğini tanıtan polisler, merak edilen soruları cevaplandırdı.

Ekip otolarına binmek isteyen öğrencileri de geri çevirmeyen polisler, öğrencilere keyifli anlar yaşattı.