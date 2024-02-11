Erzincan'da polis ekipleri 4 hükümlüyü yakaladı

Erzincan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki umuma açık yerlerde, ana arter, cadde ve sokaklarda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Uygulama kapsamında 42 ekipteki 120 personelle 3 bin 567 kişi, 332 araç ve 91 umuma açık iş yeri incelendi, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Ekipler, 1,69 gram narkotik madde ile 3 kesici alet ele geçirdi.

Ayrıca 3 kişiye trafik ve idari para cezası olmak üzere toplam 53 bin 383 lira ceza uygulandı.