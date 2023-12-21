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Erzincan'da park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Erzincan'da Adil K'nin kullandığı otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzincan'da park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adil K'nin (67) kullandığı 28 DF 032 plakalı otomobilin, İnönü Mahallesi Mengüceli Caddesi'nde park halindeki kamyonete çarptığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde inceleme yapan ekipler, Adil K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Adil K'nin cenazesi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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