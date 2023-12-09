Erzincan'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
Erzincan'ın Geçit Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda araçta hasar meydana geldi.
Erzincan'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürdü.
Geçit Mahallesi 2. Etap TOKİ konutları önünde park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında araçta hasar meydana geldi.