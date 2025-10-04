Haberler

Erzincan'da Oyuncak Bebek İçinden Uyuşturucu Çıktı

Erzincan'da yol uygulamasında durdurulan bir otomobilde, oyuncak bebek içerisinde 49 bin 500 kullanımlık bonzai ele geçirildi. İki şüpheliden biri tutuklandı.

ERZİNCAN'da durdurulan otomobilde yapılan aramada, oyuncak bebeğin içerisinden uyuşturucu çıktı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol uygulamasında durdurulan otomobilde arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği oyuncak bebeği açan polis, içerisinde 50 parça halinde bez parçasına emdirilmiş 49 bin 500 kullanımlık bonzai ile bonzai maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

