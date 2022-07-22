Erzincan'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Erzincan'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erzincan'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Günbağı ile Yalınca köyü arasındaki yolda A.H.B. idaresindeki 24 AAE 491 plakalı otomobil ile Abbas Sürmek'in kullandığı 24 ER 171 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sürmek, ambulansla kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü A.H.B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. AA / Kemal Özdemir - Güncel Jandarma Erzincan Güncel Haberler

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