Erzincan'da Otomobilin Motoruna Sıkışan İki Kedi Yavrusu Kurtarıldı

Erzincan'da Otomobilin Motoruna Sıkışan İki Kedi Yavrusu Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da park halindeki bir otomobilin motor bölümüne sıkışan iki kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine itfaiye, yavruları yaklaşık bir saatlik çalışmayla serbest bıraktı.

Erzincan'da otomobilin motor bölümüne sıkışan 2 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Arslanlı Mahallesi 221. Sokak'ta park halinde duran otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla 2 kedi yavrusunu sıkıştıkları yerden kurtararak doğaya bıraktı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama yakından bakınca hastaneye koştu

Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı

İran'da Mossad avı! Ajanlar kıskıvrak yakalandı
Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi

Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.