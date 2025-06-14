Erzincan'da Otomobilin Motoruna Sıkışan İki Kedi Yavrusu Kurtarıldı
Erzincan'da park halindeki bir otomobilin motor bölümüne sıkışan iki kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine itfaiye, yavruları yaklaşık bir saatlik çalışmayla serbest bıraktı.
Erzincan'da otomobilin motor bölümüne sıkışan 2 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Arslanlı Mahallesi 221. Sokak'ta park halinde duran otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla 2 kedi yavrusunu sıkıştıkları yerden kurtararak doğaya bıraktı.
Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel