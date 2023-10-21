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Erzincan'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Erzincan-Erzurum kara yolu Yeni Terminal Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ednan Ertuç'a (72) çarpan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ertuç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.