Erzincan'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Erzincan-Erzurum kara yolu Yeni Terminal Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ednan Ertuç'a (72) çarpan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ertuç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Erzincan'da otomobilin çarptığı yaya öldü.
T.İ'nin kullandığı 24 UC 400 plakalı otomobil, Erzincan- Erzurum kara yolu Yeni Terminal Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ednan Ertuç'a (72) çarptı.
Ağır yaralanan Ertuç olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ertuç, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Güncel