Erzincan'da otomobilin çarptığı işçi yaralandı
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Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, park halindeki aracın önünden aniden yola çıkan işçiye otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Erzincan'da otomobilin çarptığı işçi yaralandı.
Kaza, bugün saat 13. 00 sıralarında Erzincan - Gümüşhane Kara yolu köprülü kavşağın altında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolda kurulan banket çalışmasında görevli işçi, park halindeki aracın önünden aniden yola çıkınca Erzincan istikametine gelen otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan işçi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel