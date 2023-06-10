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Erzincan'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Erzincan'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Güncel Haberler

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.K'nin (26) kullandığı 27 ALN 452 plakalı otomobil, Refahiye-Kemah yolu Kemah ilçesi girişinde şarampole devrildi.

Kazayı göre vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü ile otomobildeki Y.A. (23), H.T. (24) ve E.K'yi (31) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel

Erzincan Güncel Haberler

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