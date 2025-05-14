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Erzincan'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Erzincan'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
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Erzincan'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve iki yolcu yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ahmet I. idaresindeki 01 CCG 86 plakalı otomobil, Refahiye-Erzincan kara yolunun Kızıliniş mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki M.G. ve B.B, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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