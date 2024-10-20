Erzincan'da Otomobil, Koyun Sürüsüne Çarptı: 17 Koyun Telef Oldu, 6 Yaralı
Erzincan'da meydana gelen kazada, otomobilin yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarpması sonucu 17 koyun telef oldu. Kazada araçtaki 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Erzincan'da otomobilin sürüye çarpması sonucu 17 koyun telef oldu, araçtaki 6 kişi yaralandı.
Mehmet G'nin kullandığı 24 AAF 457 plakalı otomobil, Mercan beldesi çıkışında yolun karşısına geçen M.T'ye ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.
Kazada sürüdeki 17 koyun telef oldu, sürücü ile otomobildeki H.G, F.G, O.G, S.G. ve F.S. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.
Trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından kontrollü açıldı.