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Erzincan'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

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Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hemen hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da 2 otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Ramazan Y'nin kullandığı 06 PUM 23 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu kantarlar mevkisinde aynı istikamette seyreden Veli T. idaresindeki 34 ESE 06 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kısa sürede kurtardı.

Kazada yaralanan sürücü Ramazan Y. ile F.A.T. (45), N.T. (13) ve A.T. (84) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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