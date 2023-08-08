Erzincan'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Erzincan'da seyir halindeki bir otomobil, park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da seyir halindeki otomobil park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 6 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.AG., idaresindeki 55 ADS 790 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 24 DE 782 ve 34 NA 964 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, Necati Arslan hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN