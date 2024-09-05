Erzincan'da Otomobil Kazası: 1'i Çocuk 4 Kişi Yaralandı

Erzincan'da yoldan çıkan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

B.K'nin (24) kullandığı 38 AKC 983 plakalı otomobil, Erzincan- Refahiye kara yolu Yenice Köyü mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçti ve yol dışındaki banket alana çarptı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki F.K. (48), B.K. (19) ve B.K. (13) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.