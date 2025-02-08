Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum

Ekip otosunda 2 polisi bıçaklayan saldırgan ifadesiyle şoke etti
Trump'ın Gazze'ye çökme planına esir takasında asılan pankartla yanıt verdiler

Kassam Tugayları'ndan Gazze'ye çökme planı yapan Trump'a yanıt

Erzincan'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 3 Yaralı

Erzincan'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada otomobil ile bisiklet yüklü tır çarpıştı. Sürücüler ile bir yolcu yaralandı. Hayati tehlikeleri yok.

Erzincan'da, otomobil ile bisiklet yüklü tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ç.A. (27) idaresindeki 34 HL 2300 plakalı otomobil ile E.G. (29) yönetimindeki 20 AHV 533 plakalı bisiklet yüklü tır, Erzincan- Erzurum kara yolu Hancıçiftliği mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki E.G.A (53) yaralandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tek yönlü trafiğe kapatılan ve uzun kuyruklar oluşan kara yolunda, tırın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
img

Ekip otosunda 2 polisi bıçaklayan saldırgan ifadesiyle şoke etti
img

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu
img

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
Napoli kabul etti: Osimhen'e çılgın teklif

Osimhen'e çılgın teklif
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bir daha forma giyemeyecek

Bu sezon bir daha forma giyemeyecek
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in Trump çıkışına sert tepki: Tam bir siyasi gaflet

Özel'in Trump çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.