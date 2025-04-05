Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam

Elektriğe zam! Gece yarısından itibaren geçerli
İBB'ye yönelik soruşturmada Taşkın'ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm

Eski şoför itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm
Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı

Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım

CHP Kurultayı'nda Özgür Özel'e sürpriz rakip!

Erzincan'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Erzincan'da, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü belirlenemeyen 24 AAU 311 plakalı otomobil, Halitpaşa Caddesi'nde F.M.Y'nin (23) kullandığı 24 ABV 876 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü ve arkasındaki S.Ş (18) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.