Erzincan'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Erzincan'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Erzincan'da otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 56 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. 40 yaşındaki otomobil sürücüsü ise yaralandı ancak hayati tehlikesi bulunmuyor. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

S.G. (40) idaresindeki 06 ELV 521 plakalı otomobil ile E.M'nin (56) kullandığı 24 ABS 850 plakalı motosiklet, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü E.M, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü S.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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