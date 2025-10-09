Haberler

Erzincan'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Serkan D. idaresindeki 35 ARS 541 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Balıkçılar mevkisinde şarampole devrildi.

Vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki N.D.( 40), B.D. (11), E.D. (16), T.D. (17) ve H.E.D (13) yaralandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze teşekkürü

Trump kameralar önünde teşekkür etti: Erdoğan inanılmaz bir iş çıkardı
13 ilimiz kabusu yaşıyor! Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler

Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaydan önce video çektiği mesai arkadaşını çöp kamyonunda katletti

Bir gün önce video çektiği arkadaşını çöp kamyonunda katletti
13 ilimiz kabusu yaşıyor! Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler

Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.