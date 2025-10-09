Erzincan'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.
Serkan D. idaresindeki 35 ARS 541 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Balıkçılar mevkisinde şarampole devrildi.
Vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki N.D.( 40), B.D. (11), E.D. (16), T.D. (17) ve H.E.D (13) yaralandı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel