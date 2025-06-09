Erzincan'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Erzincan'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
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Erzincan-Erzurum kara yolu Yedisu kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, M.B. tarafından kullanılan otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

M.B'nin (28) kullandığı 06 FE 7708 plakalı otomobil, Erzincan- Erzurum kara yolu Yedisu kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile U.B. (31), K.B. (31), P.A.B. (7) ve D.B. (3) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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