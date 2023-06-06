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Erzincan'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Erzincan'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

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Erzincan'da Aliekber B'nin kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Aliekber B'nin kullandığı 34 HJ 8298 plakalı otomobil, Refahiye- Erzincan kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkiinde devrildi.

Kazayı gören vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü ile otomobildeki N.B, E.Y, S.K. ve C.B'yi ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Yunus Emre Karataş - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erzincan Güncel Haberler

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