Erzincan'da Otomobil Dereye Devrildi: 6 Yaralı

Erzincan'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Erzincan- Sivas kara yolunda, N.S. (71) idaresindeki 24 AAN 540 plakalı otomobil kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan S.S. (69), S.Ö. (45), İ.Ö. (17), E.Ö. (9) ve E.Ö. (5), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.