Erzincan'da Otomobil Dereye Devrildi: 6 Yaralı
Erzincan-Sivas kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzincan- Sivas kara yolunda, N.S. (71) idaresindeki 24 AAN 540 plakalı otomobil kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan S.S. (69), S.Ö. (45), İ.Ö. (17), E.Ö. (9) ve E.Ö. (5), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
