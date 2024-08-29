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Erzincan'da Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı

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Erzincan-Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Yurtbaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Servet A. (38) idaresindeki 34 DJK 391 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Yurtbaşı köyü mevkiinde Mehmet Ali B'nin (77) kullandığı 24 ABN 758 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki H.B. (80), H.F. (76) ve N.F. (82) yaralandı.

Ambulanslarla Erzurum Şehir ile Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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