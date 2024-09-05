Erzincan'da Otomobil Çarpışması: 4'ü Çocuk 6 Kişi Yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İ.A'nın kullandığı 47 ABH 284 plakalı araç Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik Köyü mevkisinde F.M.K idaresindeki 27 ATV 887 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü F.M.K (42) ile T.K. (35) M.S.A.K. (12), M.T.M.K. (9), E.T.K. (3) ve İ.S.K. (13) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.