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Erzincan'da Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

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Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Z.K'nin (54) kullandığı 24 AAG 191 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum karayolu Akyazı kavşağında Z.Ş. (58) idaresindeki 34 LZ 5350 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki C.G. (58) ile S.Ş. (63) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

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