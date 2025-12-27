Erzincan'da otobüsün tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Marmaris'ten Van'a giden yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolunda bir tıra arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Erzincan'da otobüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Marmaris'ten Van'a gitmek üzere yola çıkan Lezgin Aslan idaresindeki 16 ABN 493 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi tüneller mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İran plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otobüsteki 2 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.