Erzincan'da Otobüs ile Tır Çarpıştı: 3 Yaralı

Erzincan'da Otobüs ile Tır Çarpıştı: 3 Yaralı
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Erzincan Halit Paşa Caddesi'nde bir yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Halit Paşa Caddesi'nde C.Ö. yönetimindeki 24 BB 596 plakalı yolcu otobüsü ile M.Ş. idaresindeki inşaat malzemesi yüklü 24 ABE 580 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan M.E. (23), A.K. (47) ve K.Ç. (22) yaralandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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