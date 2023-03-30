Üye Girişi
Haberi Paylaş
ERZİNCAN'DA OTOBÜS DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 21 YARALI

ERZİNCAN'DA OTOBÜS DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 21 YARALI

Güncel Haberler

ERZİNCAN'da, meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

ERZİNCAN'da, meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Yolun kaygan olması nedeniyle yan yatan otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'dan Trabzon'a giden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen  yolcu otobüsü Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle saat 04.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kaza da ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yoğun karın etkili olduğu bölgede yolcu otobüsü yapılan çalışmaların ardından kaldırılırken karayolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erzincan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title