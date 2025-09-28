Haberler

Erzincan'da Oto Kaza: 5 Yaralı

Erzincan'da bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

R.B. (55) yönetimindeki 26 VR 329 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi tüneller mevkisinde bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücüyle araçta bulunan H.B. (29), F.B. (56), P.B. (12) ve K.B. (10) ambulanslarla Erzincan Binali Yılıdırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
