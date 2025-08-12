Erzincan'da Organize Suç Yok, Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, şehirde hiçbir organize suç olmadığını belirterek, "Hepsi bireyseldir ve bunun üzerinde Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız bütün ekip arkadaşlarımız hassas bir şekilde çalışmaktadır." dedi.

Vali Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'nın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Aydoğdu, kentte huzur ve güvenliği koruma hususunda emniyet ve jandarma ekiplerinin 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle görev yaptığını söyledi.

Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, haziran ve temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen 20 operasyonda 20 kişi hakkında işlem yapıldığını anlatan Aydoğdu, asayiş kapsamında yapılan faaliyetlerde, haziran ve temmuz ayında 470 olay meydana geldiğini, tüm olayların aydınlatılmasıyla aydınlatma oranının yüzde 100 olduğunu belirtti.

Aydoğdu, haziran ve temmuz ayında mal varlığına karşı 9 olay meydana geldiğini, 2024 ve 2025 yılları haziran ve temmuz aylarında otodan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik, motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı ve gasp suçlarının olmadığı bilgisini paylaştı.

118 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi

Haziran ve temmuz ayları içerisinde 118 firari hükümlünün yakalanarak cezaevine gönderildiğini dile getiren Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Erzincan ilinde hiçbir organize suç yoktur. Hepsi bireyseldir ve bunun üzerinde Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız bütün ekip arkadaşlarımız hassas bir şekilde çalışmaktadır. Bu anlamda yapılan bu bireysel eylemlerinde olmaması için süreçler takip edilerek ailelerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz, halkımız hem Emniyet Müdürlüğü tarafından hem Jandarma Komutanlığı tarafından sürekli rehberlik edilmekte ve bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır."

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 9 operasyon yapılarak 14 şüphelinin gözaltına alındığını işaret eden Aydoğdu, siber suçlarla mücadelede yapılan siber devriyelerde suç unsuru tespit edilen 149 kişi ve hesap hakkında işlem yapıldığını dile getirdi.

Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı çıkıyor

Aydoğdu, öte yandan, son zamanlarda havaların ısınması, dikkatsizlik ve ihmal nedeniyle ülke genelinde artan orman yangınlarına karşı ilgili tüm birimlerle gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı çıktığına dikkati çeken Aydoğdu, "Bizim bütün vatandaşlarımızdan isteğimiz, resmi internet sitelerimizi takip ederek bu orman yangınlarıyla ilgili yapılan bütün uyarılara azami dikkat etmeleri. Çünkü bunlar aynı zamanda bizim oksijen depomuz, havamız, geçmişimiz ve geleceğimiz. Erzincan bu anlamda duyarlı bir şehir. Benim vatandaşlarından istirhamım, en ufak bir yangın gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmaları." diye konuştu.