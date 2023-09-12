Erzincan'da okul çevresinde denetimler başladı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için okul çevresinde denetimlerine başladı. Şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki iş yerleri de denetlendi.

Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için okul çevresinde denetimlerine başladı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi maksadıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.

Okul çevresinde bulunan işyerleri, 15 kahvehane, 86 araç, 36 park-bahçe denetlenerek, çevrede bulunanların kimlik kontrolü yapıldı. Uygulamada, 1 araç sürücüsüne tescilsiz ve ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN