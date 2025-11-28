Haberler

Erzincan'da Okul Bahçelerine Kauçuk Zemin Uygulaması ve Maç Keyfi

Güncelleme:
Erzincan'da, okul bahçelerine kauçuk zemin uygulaması yapılarak 101 okulda öğrencilerin basketbol, futbol ve voleybol oynaması için güvenli alanlar oluşturuldu. Vali Hamza Aydoğdu, öğrencilerle yaptıkları maçta penaltılarda öğrencilerin galip gelmesiyle keyifli anlar yaşandı.

ERZİNCAN'da okul bahçelerine uygulanan kauçuk zemin çalışmasını inceleyen Vali Hamza Aydoğdu, öğrencilerle maç yaptı.

Erzincan'da öğrencilerin uygun ve güvenli zeminlerde aynı anda basketbol, futbol ve voleybol oynayabilmeleri için yapılan proje ile il genelinde merkezde 95 ve ilçelerde 6 olmak üzere toplam 101 okul bahçesine 500 metrekareden az olmamak kaydıyla kauçuk zemin döşendi. Müşir Zeki Paşa Okulu'ndaki kauçuk zemini inceleyen Vali Hamza Aydoğdu, "Okullarımızın bahçelerine 500 metrekareden az olmamak üzere İl Merkezinde 95, İlçelerimizde 6 olmak üzere toplam 101 okulumuzda kauçuk zemin uygulaması yapılmıştır. Bu proje ile öğrencilerimizin uygun ve güvenli zeminlerde aynı anda basketbol, sökülebilir takılabilir direklerle voleybol ve yine eğitim kademelerine göre minyatür futbol kaleleri ile futbol oynayabilecekleri alanlar inşa edilmiştir. 101 okulumuza toplam 52 bin 777 m2 oyun alanı yapılmıştır. Bu kauçuk sahaların yapımın da ilimize öncülük eden Türkiye'de ilk kez Erzincan'da yapılmasına vesile olan Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin'e ve emeği geçen herkese Erzincan'daki öğrenci, öğretmenlerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Gençlere hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca okullarımıza basketbol, voleybol ve futbol toplarını da hediye edeceğizö diye konuştu.

PENALTILARLA KAZANDILAR

Vali Hamza Aydoğdu'nun açıklamasının ardından oluşturulan takımlar kauçuk zeminde maç yaptı. Vali Aydoğdu, protokol ve basın mensuplarından oluşan takım ile öğrencilerin takımı karşı karşıya geldi. Öğrencilerin penaltılar sonucu 3-2 kazandığı müsabaka sonrası öğrenciler Vali Hamza Aydoğdu'ya teşekkür ettiler.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
