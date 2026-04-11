Erzincan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışı, üzüm bağları ve çiçek açan meyve ağaçlarını kar altında bıraktı. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle üreticiler endişeli.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki yüksek kesimlerde nisan ayında kar yağışı etkili oluyor.

Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak, Üzümlü'nün yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

İlçede 2 gündür aralıklarla etkili olan kar nedeniyle üzüm bağları ve çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı.

Bazı vatandaşlar ağaçların üzerinde biriken karları temizlemeye çalıştı.

Soğuk havanın da etkili olduğu ilçede, belediye ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler karla mücadele çalışması yürüttü.

Vatandaşlardan Faruk Bahar, AA muhabirine, geçen yıl da nisan ayında kar yağdığını ifade ederek, "Üzümün dışında birçok mahsul olmadı. Bu yıl da 11 Nisan, iki gündür kar yağıyor. Gece zirai don olursa bu sene de birçok meyve ağaçlarındaki çiçekler üşüyecek ve bu sene de yine mahsul olmayacaktır. Bu sıkıntı yaşanabilir." dedi.

Bahar, üzümlerin çiçeklerinin daha yeşermediği için don yaşansa da bir sıkıntı olmayacağını dile getirdi.

Kaynak: AA / Yakup Bakar
