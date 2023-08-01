Erzincan'da Narkotik Polisleri Vatandaşlara Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimleri Veriyor

Erzincan'da Narkotik polisleri, uyuşturucuyla mücadele eğitimleri ve bilgilendirme çalışmaları yapmaya devam ediyor. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farkındalık kazandırmak ve madde kullanımının önüne geçmek amacıyla bin 13 ve 1 Narkonokta faaliyeti ile 180 kişiye bilgilendirme eğitimi verdi.

Erzincan'da narkotik polisleri tarafından vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele eğitimleri ve bilgilendirme çalışması yapılmaya devam ediyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Erzincan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadelede farkındalık kazandırmak, bilgilendirmek ve etkin mücadelede bulunmak ve madde kullanımının önüne geçmek için bin 13 ve 1 Narkonokta faaliyeti ile 180 kişiye bilgilendirme eğitiminde bulunuldu.

Eğitimlerin farkındalık çalışmalarının devam edeceğini bildirerek sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Aile sevgisi çocukların uyuşturucu müptelalığından korunmasında önemli rol oynar. Çocuklarımızı dinleyelim, onlara zaman ayıralım, sevgimizi hissettirelim ve onları gözlemlemeyi unutmayalım. Erzincan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak her zaman yanınızdayız" ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN