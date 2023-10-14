Erzincan'da Narkotik Operasyonunda 642.49 Gram Esrar ve 3 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Erzincan'da narkotik polisleri tarafından yapılan operasyonda, 642.49 gram esrar ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, gerek kullanmak için satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması, gerekse de kullanımının kolaylaştırılması veya özendirilmesi eylemlerine ilişkin kentte, Türk Ceza Kanunu 188 inci maddesi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", 191 inci maddesi "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "2313 sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda toplam 642.49 gram esrar ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ERZİNCAN