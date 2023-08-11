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Erzincan'da müstakil evin bahçesinde yangın çıktı

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Erzincan'ın Merkez İzzetpaşa Mahallesi'nde bir evin bahçesinde çıkan yangında kuru otlar ve bazı ağaçlar zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Erzincan'da müstakil evin bahçesinde tutuşan kuru otlar yandı.

Merkez İzzetpaşa Mahallesi 836. Sokakta bir evin bahçesinde yangın çıktı. Kuru otların tutuşarak alev alması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın eve sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Yangında kuru otlar ve bazı ağaçlar zarar gördü. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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