Erzincan'da müstakil evin bahçesinde yangın çıktı

Erzincan'ın Merkez İzzetpaşa Mahallesi'nde bir evin bahçesinde çıkan yangında kuru otlar ve bazı ağaçlar zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.