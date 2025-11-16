Erzincan'da Müstakil Evde Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı
Erzincan'da müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Demetevler Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredekilerin yardımıyla evde bulunan 2'si çocuk 4 kişilik aileyi tahliye etti.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel