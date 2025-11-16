Haberler

Erzincan'da Müstakil Evde Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı

Erzincan'da Müstakil Evde Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da çıkan yangında, müstakil evde mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'da müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Demetevler Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredekilerin yardımıyla evde bulunan 2'si çocuk 4 kişilik aileyi tahliye etti.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Muş'ta 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor

Bir ilimizde endişeli bekleyiş! Küçük kızdan günlerdir haber yok
Cip, kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Hurdaya dönen lüks araçtan kurtulan olmadı
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Bekle bizi Dünya Kupası! A Milli Takımımız, play-off oynamayı garantiledi

Bekle bizi Dünya Kupası! Play-off'a gitmeyi garantiledik
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Emekli astsubay, sokak köpeğini tabancayla vurdu

Emekli astsubay, sokakta dehşet saçtı! O anlar kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.