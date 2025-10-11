Erzincan'da Motosiklet Kazası: Yabancı Sürücü Hayatını Kaybetti
Erzincan - Sivas karayolu üzerinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren sürücünün Rusya uyruklu Ahtoh C. olduğu öğrenildi.
Erzincan'da bariyere çarpan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.
Rusya uyruklu Ahtoh C. (40) idaresindeki 2779 XA 43 plakalı motosiklet, Erzincan - Sivas karayolu Yeni Çevre Yolu'nda bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü kurtarılamadı.
Ahtoh C'nin 2 arkadaşıyla Rusya'dan Kapadokya'ya gittiği öğrenildi.
