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Erzincan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Erzincan'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü Enis Y. (37) hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Erzincan'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Enis Y. (37) idaresindeki 24 ABS 800 plakalı motosiklet, Binali Yıldırım Bulvarı'nda refüje çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Enis Y, ambulansla sevk edildiği Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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