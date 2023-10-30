Erzincan'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
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Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Erzincan'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İ.P'nin kullandığı 24 T 0011 plakalı taksi ile A.S.M. (26) idaresindeki 34 GFF 021 plakalı motosiklet, Ergenekon Caddesi ABC Kavşağı'nda çarpıştı.
Ağır yaralanan A.S.M, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
A.S.M. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Güncel