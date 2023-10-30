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Erzincan'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.