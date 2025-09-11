Erzincan'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen motosiklet kazasında, bariyerlere çarparak devrilen motosiklet sürücüsü, arkasından gelen bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Can S, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Erzincan'da bariyerlere çarpıp devrildikten sonra arkadan gelen tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Can S'nin (23) kullandığı 58 AGY 922 plakalı motosiklet, Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde bariyerlere çarpıp devrildi.
Bu esnada arkadan gelen İ.G. idaresindeki 32 AYB 256 plakalı tır, motosiklet sürücüsüne çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Can S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel