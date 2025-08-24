Erzincan'da Motosiklet Kazası: 4 Yaralı

Erzincan'da Motosiklet Kazası: 4 Yaralı
Erzincan-Erzurum kara yolunda bir motosikletin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Erzincan'da motosikletin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

F.A'nın (28) kullandığı 24 ABV 889 plakalı motosiklet, Erzincan- Erzurum kara yolu yeni çevre yolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü F.A. ile motosiklette bulunan G.A. (27), U.A.A. (6) ve İ.S.A. (4) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
